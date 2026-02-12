Ufficiale Trento, colpo d'esperienza per la difesa: arriva l'ex Avellino Rigione. Ecco il contratto

Colpo d'esperienza per la difesa del Trento in Serie C che si assicura, come anticipato, le prestazioni di quel Michele Rigione che è stato protagonista un anno fa della promozione dell'Avellino dove ha militato fino allo scorso gennaio trovando però pochissimo spazio in Serie B. Questo il comunicato del club gialloblù:

"A.C. Trento 1921 SpA comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Michele Rigione che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Napoli il 7 marzo 1991, Rigione cresce calcisticamente nel settore giovanile del Trento, prima di trasferirsi in quello del Chievo e poi dell’Inter, con cui completa il percorso nel vivaio fino all’esordio nel campionato Primavera. Nella stagione 2010-2011 debutta tra i professionisti con la maglia del Foggia in Serie C, collezionando 24 presenze ed una rete. L’anno successivo passa alla Cremonese, dove totalizza 22 presenze e un gol, prestazioni che gli valgono il salto di categoria in Serie B con il Grosseto, club con cui scende in campo in 10 occasioni. Dopo l’esperienza in Toscana, Rigione veste per due stagioni la maglia del Catanzaro, diventando un punto fermo della difesa calabrese con 66 presenze complessive e 3 reti. Le ottime prestazioni gli consentono il ritorno in Serie B con la Virtus Lanciano, con cui registra 29 presenze ed una marcatura. Nelle due stagioni successive indossa la maglia del Cesena, sempre in cadetteria, collezionando complessivamente 39 presenze e 3 reti. Nel campionato 2017-2018 si trasferisce alla Ternana, disputando 14 partite, prima del passaggio al Novara e di quello al Chievo Verona. Con il club scaligero, in due stagioni, totalizza 52 presenze e 4 reti in Serie B. Successivamente veste la maglia del Cosenza, con cui rimane per due campionati, raccogliendo 66 presenze e 3 gol. Nelle ultime tre stagioni Rigione ha indossato la maglia dell’Avellino, totalizzando 61 presenze complessive e contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie C e al conseguente ritorno in Serie B del club irpino. Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni giovanili dall’Under 16 all’Under 20, collezionando 28 presenze complessive.

Michele Rigione indosserà la maglia numero 16: "Arrivo a Trento con grandissimo entusiasmo e con una motivazione speciale, perché per me questo è un vero ritorno a casa. Dopo una carriera lunga e ricca di esperienze, sentivo forte il desiderio di tornare nella mia terra e di provare a dare qualcosa di concreto a questa provincia, che mi ha accolto sin da piccolo. La mia è stata una scelta di cuore, resa possibile anche grazie allo sforzo e alla fiducia dimostrati dal Presidente Giacca, da Penasa e da tutto il Consiglio di Amministrazione: per questo desidero ringraziare l’intera società, così come i due Direttori, per avermi dato l’opportunità di essere qui oggi. Arrivo in un gruppo che sta facendo molto bene, con grande rispetto e con la voglia di mettermi a disposizione dell’allenatore, portando esperienza, qualità ed entusiasmo. Trento è una società seria, in continua crescita, con un ambiente sano e ambizioso: sono davvero felice e orgoglioso di poter indossare questa maglia. Darò il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra. Essere qui, nella mia casa, è una grande emozione oltre che una responsabilità che voglio assumermi con il massimo impegno".

A Michele un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!