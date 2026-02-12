12 febbraio 2014, il Napoli schianta la Roma in semifinale di Coppa Italia: 3-0 grandi firme

Il 12 febbraio del 2014, al San Paolo di Napoli, c'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I padroni di casa di Rafa Benitez ospitano la Roma, sotto gli occhi di Diego Armando Maradona, prossimo nome dello stadio sito a Fuorigrotta. All'andata Gervinho e Strootman avevano dato la vittoria ai giallorossi, battendo 3-2 i partenopei che erano andati avanti con l'autogol di De Sanctis e la rete di Dries Mertens.

Al ritorno però non c'è storia. È un Napoli grandi firme con Reina e Albiol, Jorginho e Hamsik, Insigne e Higuain. Quelli che subentrano, in ordine di apparizione, sono Mertens, Pandev e Duvan Zapata. Alla mezz'ora ci pensa Callejon a sbloccare la partita, con il primo tempo che va in archivio sul risultato di uno a zero. La ripresa è però ferale per i capitolini che prima subiscono il due a zero con il solito Higuain, bravo a correggere in rete un ponte aereo di Jorginho. Poi lo stesso brasiliano, al cinquantunesimo, cala il sipario su match e qualificazione.

NAPOLI-ROMA 3-0

Marcatori: 33’ Callejón, 48' Higuaín, 51’ rig. Jorginho

Napoli

Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejón, Hamsik (70’ Mertens), Insigne (78’ Pandev); Higuaín (85’ Zapata).

Allenatore: Rafa Benítez

Roma

De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodô; Pjanić, De Rossi, Strootman; Florenzi (60’ Ljajić), Totti (46’ Destro), Gervinho (72’ Bastos).

Allenatore: Rudi Garcia