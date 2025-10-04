Atalanta-Como, i 18 convocati di Juric: recupero last minute di Hien, out De Ketelaere
Sono 18 i calciatori convocati dal mister Ivan Juric per Atalanta-Como, gara della 6ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 4 ottobre alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:
PORTIERI
Carnesecchi, Rossi, Sportiello
DIFENSORI
Ahanor, Djimsiti, Hien, Obrić
CENTROCAMPISTI
Bernasconi, Brescianini, Éderson, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Zappacosta
ATTACCANTI
Krstović, Lookman, Sulemana
Come arriva l'Atalanta alla sfida contro il Como
L'Atalanta tra l'entusiasmo della gara contro il Brugge e la voglia di dare continuità ai suoi risultati, deve vedersela ancora con gli infortuni (ultimi Kossounou e Bellanova) 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta. Retroguardia con Ahanor, Djimsiti e un primo ballottaggio tra Hien e un possibile riadattamento di Musah. A centrocampo confermato il tandem Pasalic-Ederson (vista la squalifica di De Roon). Da sinistra a destra il tandem Zappacosta-Bernasconi. Davanti possibile la conferma del tridente di Samardzic-Sulemana-Krstovic.