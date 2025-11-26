Atalanta da record: tre gol in 5 minuti, nessun'italiana ci era mai riuscita in Champions
L’Atalanta illumina la notte di Francoforte con una prestazione destinata a restare nella storia della Champions League. La squadra di Raffaele Palladino, al suo debutto assoluto nella competizione, firma un’impresa che nessun club italiano aveva mai realizzato prima, come riportato da Opta: segnare tre gol nell’arco di cinque minuti in una singola frazione di gioco. Un lampo, anzi tre, che travolgono l’Eintracht e consegnano alla Dea una vittoria memorabile.
Il match si accende al 60’, quando Lookman — migliore in campo e trascinatore tecnico — trova il gol che spezza l’equilibrio. Da lì parte l’uragano nerazzurro: al 62’ raddoppia Ederson con un inserimento dei suoi, mentre al 65’ è De Ketelaere a chiudere la pratica con freddezza, completando un uno-due-tre devastante che stende i tedeschi e riscrive le statistiche della competizione.
Per Palladino arriva così la prima vittoria europea, un debutto difficilmente immaginabile in modo migliore. L’Atalanta porta a casa il secondo successo consecutivo in Champions e conferma una crescita evidente, fatta di qualità, personalità e cinismo nei momenti chiave. Una notte perfetta per la Dea, che ora può guardare al futuro europeo con ambizione e consapevolezza di essere una squadra capace di colpi… lampo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.