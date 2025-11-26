Llorente: "L'Inter non ha gestito bene gli ultimi minuti. Si sono messi troppo indietro"
L'ex attaccante Fernando Llorente, presente al Metropolitano per raccontare Atletico Madrid-Inter di Champions League per Prime Video, ha parlato al termine della partita.
Ha detto Llorente: "Buona prestazione ma non hanno gestito nel miglior modo gli ultimi minuti. Forse si sono messi troppo indietro... Devono però rimanere tranquilli, continuando a lavorare e rimanendo con la testa alta. Giuliano Simeone provoca come il padre? Eh, penso che i geni siano quelli. Vive moltissimo le partite, ci sono state azioni in cui magari si è incazzato...".
Prosegue e conclude Llorente, con una riflessione finale sull'Inter: "C'è bisogno di gestire i momenti delle partite, a volte devi tenere palla. Ma nel finale si sono proprio abbassati troppo".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
