Atalanta, Palladino: "Champions un sogno per tutti. Scamacca? A Napoli ha fatto bene"

Nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Dea, Raffaele Palladino.

Questa sera farà il suo esordio in Champions League.

"Stasera siamo qui in questo stadio molto bello, in questa competizione che è un sogno per tutti i calciatori e gli allenatori. Se siamo qui vuol dire che in questi anni è stato fatto un bel lavoro".

Che partita si aspetta?

"Aspetto una prova di grande maturità, li ho visti concentrati, sono sicuro che ci saranno delle difficoltà, ma siamo chiamati a superarle. Ho cercato di mettere la squadra migliore in campo, si difende insieme e si attacca insieme. La mentalità dell'Atalanta deve essere offensiva, bisogna capire i momenti della partita, ma abbiamo lavorato su questo. Loro si muovono tanto e giocano fluidamente, a me interessa che la squadra faccia una partita di qualità e di slancio".

Ha puntato su Scamacca titolare.

"Ha fatto bene quando è entrato con il Napoli. come Kossounou. Questa squadra ha grandi valori, abbiamo dei giocatori molto forti e validi. Li guardo tutti, li conosco da pochi giorni ma li sto conoscendo sotto tutti i punti di vista".