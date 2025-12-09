Atalanta, De Ketelaere: "Vittoria bella, Garnacho da oggi ci conoscerà meglio"

Charles De Ketelaere, premiato come MVP di Atalanta-Chelsea e autore della rete del 2-1, è stato intervistato al termine del match ai microfoni di Sky Sport.

Le parole sulla vittoria: " È stato molto bello, i tifosi sono molto carichi. Dobbiamo andare avanti, con la fiducia della vittoria di oggi. Per noi non è possibile fare partite come quella di sabato con il Verona e poi magari vincere un match come quello di oggi, dobbiamo migliorare nella continuità. Venivamo da tre vittorie e poi c'è stata questa brutta sconfitta, ma sappiamo che abbiamo grandi qualità e oggi l'abbiamo dimostrato".

Sulla qualificazione diretta agli ottavi: "Avevamo entrambi dieci punti e questa vittoria nello scontro diretto è importante, ma dobbiamo mostrare le nostre qualità anche nelle ultime due partite per raggiungere gli ottavi".

Le parole di Garnacho in conferenza stampa: "Oggi saprà chi siamo, ci conoscerà meglio. Vittoria storica? La vittoria più prestigiosa per noi è quella di Dublino, ma se vogliamo giocare queste partite anche l'anno prossimo dobbiamo fare bene".