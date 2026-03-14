Allegri: "Pulisic sta molto meglio. Champions fuori portata per le italiane? Non c'è una regola"

Uno dei temi che tiene sempre banco in casa Milan riguarda le condizioni fisiche di Christian Pulisic, un po' in ombra in questo 2026, contrariamente a quanto successo nei primi mesi della stagione. Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha aggiornato sulla situazione dell'americano: "Fisicamente sta molto meglio. Nel derby ha fatto una buona partita. È in continua crescita. Sia lui, che Leao, Fullkrug, anche Nkunku sta molto bene".

La Champions è diventata fuori categoria per le italiane?

"Il calcio è bello perché è opinabile e perché ogni anno cambiano le situazioni. In questo momento qui vediamo le fasi finali, ma anche le inglesi sono in difficoltà. Questo format da una parte è divertente, ci sono tante partite e rischi di trovarti, in classifica, da una parte e dall'altra. Magari l'anno prossimo sarà diverso. L'importante è giocarla, poi vediamo uno cosa è capace di fare. Non c'è una regola".

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