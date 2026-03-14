Inter, Carlos Augusto: "Vogliamo rialzarci subito. Scudetto? Ne mancano 10, pensiamo a oggi"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta, Carlos Augusto, che giocherà dal primo minuto al posto di Bastoni che non è al meglio, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Sarà una partita importantissima, ne mancano dieci in campionato ma dobbiamo stare concentrati su oggi e provare a vincerla", spiega a Inter TV.

Il brasiliano prosegue parlando delle difficoltà dell'Atalanta, che ha perso 6-1 in Champions League: "Vogliamo rialzarci subito, lo abbiamo già fatto altre volte e vogliamo rifarlo. Al di là della loro prestazione contro il Bayern Monaco, sono una grande squadra e hanno grande qualità. Dobbiamo fare quello su cui abbiamo lavorato in settimana con grande entusiasmo e provare a vincere".