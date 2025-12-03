Live TMW Atalanta, De Roon: "Siamo ritornati! Palladino? Ha portato una mentalità vincente"

Marten De Roon, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Genoa nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

17:05 - Comincia la conferenza stampa di Marten De Roon

Che messaggio ha dato lei, Pasalic e Djimsiti?

"Io Pasalic e Djimsiti cerchiamo sempre di dare il massimo per l'Atalanta considerando i tanti anni che siamo qua. Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta: abbiamo un grande mix tra giovani e giocatori esperti".

Cosa ha portato Palladino a Bergamo?

"Ha portato entusiasmo e voglia ovviamente di vincere ogni gara. Ha dato un messaggio chiaro a noi giocatori: non avere paura e cercare di lottare su ogni pallone pressando ovviamente l'avversario. Stiamo tornando ai livelli di prima".

Come vede lei questa nuova Atalanta?

"Stiamo mantenendo sempre la stessa intensità degli altri anni. Noi cerchiamo sempre di fare goal dimostrando continuità e sempre voglia di vincere nonostante le difficoltà".

Quanta voglia c'è di conquistare la Coppa Italia?

"Molta. Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse: ci ha detto questa cosa anche il mister, e il nostro obiettivo è quello".

Che aria si respira nello spogliatoio?

"Positiva. Siamo una rosa ampia e competitiva dove abbiamo bisogno di tutti. C'è un calendario lungo e difficile, ma possiamo farcela con l'unione di tutti".

17:13 - Termina la conferenza stampa di Marten De Roon