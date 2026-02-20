Ufficiale
L'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne
Non si ferma il mercato dell'AlbinoLeffe, che non guarda alle entrate del mercato svincolati ma alle uscite, verso il mercato svizzero: come infatti ha fatto sapere il club seriano, il difensore classe 2006 Edoardo Borghi è approdato al Taverne, formazione nata nel 2025 per rimanere in 1a lega Classic. Il giocatore approda alla compagine svizzera in prestito secco.
Questo, il comunicato:
"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto un accordo con l'AC Taverne (Svizzera - 1. Liga Classic Gruppo 3) per il trasferimento del calciatore Edoardo Borghi, difensore classe 2006, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026.
La società augura ad Edoardo le migliori fortune per il prosièguo della stagione".
