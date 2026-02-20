Juve Stabia tra questioni giuridiche e continuità aziendale: la nota degli amministratori giudiziari

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che "in qualità di Amministratori Giudiziari della S.S. Juve Stabia 1907, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara comunicano che al fine di garantire una corretta informazione agli organi di stampa, alla tifoseria e alla cittadinanza, si rende necessario ribadire quanto segue:

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E SPOSSESSAMENTO GESTORIO

Si conferma che la società è tuttora sottoposta alla misura dell’Amministrazione Giudiziaria ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Tale provvedimento, per sua natura e per espressa disposizione normativa, determina il cosiddetto spossessamento gestorio.

Ciò significa che il controllo e la gestione dell’ente sono sottratti alla precedente governance e affidati esclusivamente agli Amministratori Giudiziari, sotto la diretta vigilanza dell’Autorità Giudiziaria competente.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA: BONIFICA E LEGALITÀ

L’intervento dello Stato è finalizzato alla bonifica delle attività aziendali. L’obiettivo primario dell’Amministrazione Giudiziaria è quello di recidere ogni possibile forma di condizionamento esterno, garantendo che l’attività sportiva e imprenditoriale si svolga nel pieno e rigoroso rispetto del Testo Unico Antimafia e dei principi di trasparenza e legalità.

3. CONTINUITÀ AZIENDALE E IMPEGNO GESTIONALE

Nonostante la complessità del contesto e le oggettive difficoltà derivanti dal regime vincolistico, l’Ufficio di Amministrazione Giudiziaria sta profondendo non comuni sforzi per assicurare la continuità aziendale. L’impegno è volto a preservare il valore del brand, il patrimonio sportivo e i posti di lavoro, cercando di conciliare le rigide procedure previste dalla legge con le dinamiche peculiari e accelerate del settore calcistico professionistico.