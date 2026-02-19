Live TMW Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”

Max Canzi, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida al Wolfsburg. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso le parole dell’allenatore bianconero.

Quanto è grande il rammarico?

"Resta il rammarico per aver perso stasera, e là abbiamo pareggiato. Partita strana, chi l’ha vista lo sa. Ma è il bello del calcio. Spiace perché oggi le ragazze hanno dato l’anima, specialmente nella ripresa. Nell’intervallo ho chiesto un po’ più di cuore perché non bastava quello che stavamo facendo. Nel secondo tempo l’hanno fatto, faccio i complimenti a loro ma non è bastato”.

Ci fa un bilancio sul vostro percorso in Champions?

"C’eravamo posti l’obiettivo di superare il League Stage di Champions. Quindi sono contento perché abbiamo centrato un altro obiettivo stagionale. Sapevamo di incontrare una squadra contro cui potevamo giocarcela e resta il rammarico. Dispiace perché con due prestazioni del generale normalmente ai quarti ci arrivi”.

Sul futuro di Girelli?

"Abbiamo già parlato di questa cosa e io con Cristiana parlo tutti i giorni, lei sa quanto la stimi e quanto le voglio bene. Oggi è il giorno della nostra eliminazione dalla Champions”.

Meritavate di passare il turno?

"Alla fine conta una cosa sola: se nell’arco di due partite abbiamo subito 4 gol e ne abbiamo fatti 2 è giusto che passi il Wolfsburg. Nel calcio conta buttare la palla dentro e loro lo hanno fatto”.

Sulla sfida contro la Ternana?

“Stanotte riposiamo, domani ci alleniamo, dopodomani allenamento e poi si parte per Terni. Abbiamo ancora due obiettivi stagionali ed entrambi sono raggiungibili. Dovremo essere molto brave a passare da un palcoscenico come questo a quello di Narni con la Ternana con la stessa voglia di vincere”.