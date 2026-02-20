Rinnovo, gol al Toro e 1° gol europeo: così il Bologna ha infranto la maledizione delle italiane

Prima il Bologna, poi la Fiorentina. I rossoblù, qualche ora prima rispetto alla vittoria dei viola in Polonia, hanno finalmente infranto la maledizione delle italiane al playoff europeo. Come? Battendo 1-0 il Brann nell'andata del playoff di Europa League, deciso da una rete dell'argentino Santiago Castro al 9' e anche da un doppio intervento altrettanto importante di Skorupski. Si tratta del primo gol nelle competizioni europee per il talento di appena 21 anni, che ha festeggiato col gol al Torino e, appunto, quello di questa sera ai norvegesi il rinnovo di contratto fino al 2030 firmato una settimana fa.

Le parole di mister Vincenzo Italiano

"Abbiamo dato anche un po' di entusiasmo al gruppo con queste due vittorie. Sai benissimo che lavorare con sconfitte una dietro l'altra - giocando ogni tre giorni -- può minare certezze accumulate in un anno e mezzo. Invece sappiamo archiviare, ripartire, fare partite serie e mature come quella di oggi. Mi auguro che da qui in avanti diventi un'abitudine: entrare in campo con l'approccio giusto, cercare di dare una mano a questa squadra per vincere, con grande attenzione dietro. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa, e questo ci sta portando risultati. Saranno due mesi, due mesi e mezzo in cui bisogna avere la spina attaccata, perché è giusto così".

I tre migliori in campo secondo TMW

Skorupski 7 - Salva il risultato con due interventi decisivi dopo una ventina di minuti di gioco, uno addirittura col volto: parate tanto importanti quanto la rete di Castro. Attento anche sulle conclusioni (per la verità non troppo pericolose) che gli arrivano nella ripresa.

Castro 7 - È proprio il suo primo gol nelle coppe europee a decidere l'incontro col Brann, nella stessa settimana di rinnovo e rete al Torino. Peccato per la gomitata alla tempia che lo costringe a uscire dolorante nella ripresa.

Cambiaghi 6,5 - Italiano lo elogia nel pre-partita e lui risponde con un assist delizioso per il diagonale di Castro. Ma non solo, perché la sua partita questa sera è fatta anche di grande generosità in fase di non possesso. Nota lieta.