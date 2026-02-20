Fiorentina forza tre in Polonia, playoff di Conference con lo Jagiellonia già indirizzato

La Fiorentina ipoteca la qualificazione agli ottavi di Conference League già dopo i 90 minuti inaugurali del playoff, che vede i viola opposti ai polacchi dello Jagiellonia. Il primo atto, in quel di Bialystok, si conclude con il punteggio finale di 0-3. A segno per la Fiorentina, dopo un primo tempo terminato invece senza gol, i due vicecapitani Ranieri e Mandragora, prima del definitivo terzo gol, arrivato su calcio di rigore procurato e trasformato da Piccoli.

Per Vanoli i motivi per i quali sorridere non mancano. A partire dal gol e dalla fiducia ritrovati per l'ex capitano Ranieri, fino alla splendida punizione di Mandragora, miglior realizzatore all time in Conference League sia per la Fiorentina che tra i centrocampisti. E ultimo, ma non ultimo, il calcio di rigore che Piccoli si è conquistato e ha trasformato.

Jagiellonia-Fiorentina 0-3, le pagelle di TMW. Clicca qui per leggerli

Lo stesso Vanoli tra l'altro non può che essere soddisfatto, nella sua analisi post-partita in sala stampa: "I ragazzi hanno sempre lavoro bene in questi giorni e questi sono i risultati. Sono felice per Ranieri e il suo gol, perché ha passato un periodo difficile ma sono contento per i ragazzi perché tutti hanno retto bene in un campo difficile. Ora abbiamo altre tredici gare di campionato importantissime. Devo essere lucido e guardare anche alla prossima gara ma i ragazzi hanno dato una risposta importante. Potevamo fare molte cose meglio, specie all’inizio… però la squadra ha saputo soffrire".