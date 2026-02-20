Con Ballardini l'Avellino può tornare all'antico: prove di 4-3-1-2 in vista della Reggiana

Con l’arrivo di Davide Ballardini in panchina l’Avellino potrebbe cambiare nuovamente veste tattica tornando all’antico: ovvero a quel 4-3-1-2 che Raffaele Biancolino aveva abiurato a un certo punto della stagione virando su un più solido 3-5-2 che però non ha portato i frutti sperati nel lungo periodo.

Un modulo che il neo tecnico irpino ha già utilizzato in passato, assieme al 4-2-3-1, e che potrebbe riproporre a partire dalla trasferta a Reggio Emilia dopo che lo ha allenato nella prima seduta di allenamento come riferito da Tuttoavellino.it.

Con Daffara che dovrebbe essere confermato titolare fra i pali ci sarebbe un ballottaggio al centro della difesa fra Simic, Cancellotti ed Enrici, mentre sulle fasce verrebbero abbassati quei Missori e Sala che finora hanno agito da esterni nella linea a cinque in mezzo al campo. In mezzo al campo dovrebbe cambiare poco con uno fra il più esperto Palmiero e il giovane Le Borgne, arrivato dal Como a gennaio, a giocarsi la maglia di mediano affiancati da Palumbo e Sounas come mezzali. Anche se scalpitano anche Besaggio e il rientrante Kumi che rappresentano due armi in più. In avanti per il ruolo di fantasista la scelta dovrebbe ricadere su Insigne con Biasci e uno fra Patierno e Tutino a formare la coppia offensiva.

In caso di 4-2-3-1 invece uscirebbe dal campo uno fra Palumbo e Sounas mentre in avanti Biasci potrebbe arretrare come trequartista lasciando a Patierno, Tutino o Pandolfi il ruolo di punta centrale con Sgarbi, Russo e Insigne a giocarsi le maglie sugli esterni. Ovviamente non va escluso che Ballardini per la sua prima in panchina possa anche decidere di continuare sul modulo utilizzato finora per poi cambiare nelle prossime settimane.