Giornata decisiva in casa Trapani: oggi la Corte d'Appello discute il ricorso sul -7
Giornata importante quella odierna in casa Trapani. Alle ore 12 infatti la Corte d’Appello discuterà il ricorso per la penalizzazione dovuta al mancato rispetto della scadenza dei pagamenti per stipendi ed emolumenti del 16 ottobre scorso. Quasi scontata, come riporta La Gazzetta dello Sport, la bocciatura del ricorso con il destino del club siciliano che sarebbe appeso a un filo sottilissimo.
Il nove marzo infatti ci sarà il giudizio su un’altra scadenza non rispettata, quella del 16 dicembre, e se verranno riscontrate (come pare) delle mancanze si arriverebbe all’esclusione del club dal campionato – a pochissime giornate dalla fine e con la classifica che verrebbe giocoforza rivoluzionata – come già accaduto nei mesi scorsi al Rimini nel Girone B.
Se invece il ricorso dovesse essere accolto con la restituzione del -7 allora le cose cambierebbero di molto, con il patron Valerio Antonini che segnerebbe un punto importante a suo favore, così come il campionato della formazione siciliana.
