Ancora un rinnovo in casa Monopoli. Albertazzi prolunga fino al 2028
Ieri quello di Emanuele Scipioni, annunciato in serata, oggi un altro importante rinnovo in casa Monopoli: la società biancoverde, infatti, ha fatto sapere di aver prolungato fino al 30 giugno 2028 il contratto dell'estremo difensore Mirko Albertazzi, arrivato in Puglia 12 mesi fa.
Questa, la nota diffusa dal club:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Mirko Albertazzi per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.
Per il portiere bolognese classe 1997, arrivato a Monopoli nel gennaio 2025, 10 presenze da titolare con il Gabbiano con 6 gol subiti e 6 clean sheet. Sono 127, invece, le presenze complessive in tutte le competizioni della Serie C".
