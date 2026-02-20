La polemica sugli arbitri prosegue: Milan irritato dopo il Como. Allegri fermato, Fabregas no

Proseguono le polemiche sul mondo degli arbitri in Serie A e l'ultimo capitolo da segnalare in tal senso è quello relativo a Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si è giocato mercoledì a San Siro (e non a Perth come da qualche idea originale partorita in Lega Serie A) ed è terminato con il risultato di 1-1.

A far discutere, però, è quanto successo nel finale di partita tra le due panchine. Con Fabregas che è intervenuto toccando Saelemaekers mentre era in azione, scatenando la furia del suo rivale di serata Max Allegri, scagliatosi in difesa del proprio giocatore. Un intervento che è costato l'espulsione all'allenatore del Milan, il quale non ha mancato nel post-partita di provare a chiarirsi direttamente con Fabregas, facendosi sentire in un animato alterco dalla sala stampa.

A far irrigidire Allegri e l'intero Milan, è stato soprattutto il fatto che ad essere stato sanzionato sia stato solamente Allegri, mentre Fabregas se la sia cavata invece con un nulla di fatto. Oltre a una gestione complessiva del direttore di gara Mariani giudicata non all'altezza (in ballo c'è anche la mancata sanzione a Van der Brempt nel fallo che ha provocato l'infortunio di Pavlovic) e dannosa, specialmente in un momento tanto decisivo della stagione.

Dal comunicato del Giudice Sportivo relativo a 25^ giornata di Serie A, diffuso nelle scorse ore, è giunta la conferma definitiva: un turno di squalifica per Allegri, oltre a Nico Paz, nessuna sanzione invece a Fabregas.