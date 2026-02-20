SudTirol, Castori: "Palermo una delle 4 corazzate. Sarà una sfida difficile, ma gratificante"

“La squadra sta vivendo una fase di rendimento importante, sostenuta da una solida condizione anche sotto il profilo mentale. Il gruppo lavora con intensità e continuità, mantenendo volumi di lavoro significativi”. Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori parla così in vista della difficile trasferta di Palermo di domani soffermandosi sul momento della sua squadra: “L’obiettivo è proseguire su questa strada evitando infortuni e cali fisici che in passato hanno inciso sul rendimento. Le condizioni climatiche della settimana non rappresentano un alibi, la squadra si è adattata e ha continuato a prepararsi con la consueta applicazione."

Castori poi parla dell’avversario: “Si tratta di una delle quattro corazzate del campionato e viene da un periodo estremamente positivo soprattutto davanti al proprio pubblico. È una squadra di grande caratura, forte in ogni reparto e reduce da una serie positiva in casa. Sarà una sfida molto impegnativa e anche gratificante. - prosegue il mister come si legge sui canali ufficiali del club - Andremo a Palermo con la nostra identità e personalità, consapevoli che, per ottenere punti, servirà una prestazione di livello assoluto."

Infine il punto sulla situazione in rosa: “L’assenza di Kofler, come quella di Odogwu, è rilevante perché sono giocatori con caratteristiche specifiche, tuttavia nell’arco di una stagione queste situazioni vanno accettate e affrontare con fiducia in chi scenderà in campo. La squadra è motivata e competitiva, non ha fissato obiettivi che vadano oltre la prossima gara ed è concentrata solo sul presente e sulla ricerca del risultato”.