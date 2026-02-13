Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 27esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva.
Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:
25ª GIORNATA
13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan DAZN
14/02/2026 Sabato 15.00 Como - Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
26ª GIORNATA
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
27ª GIORNATA
27/02/2026 Venerdì 20.45 Parma - Cagliari DAZN
28/02/2026 Sabato 15.00 Como - Lecce DAZN
28/02/2026 Sabato 18.00 Verona - Napoli DAZN
28/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Genoa DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Milan DAZN
01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Atalanta DAZN
01/03/2026 Domenica 18.00 Torino - Lazio DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 20.45 Roma - Juventus DAZN
02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa - Bologna DAZN
02/03/2026 Lunedì 20.45 Udinese - Fiorentina DAZN/SKY
