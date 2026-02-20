Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Il verdetto su Lautaro Martinez è arrivato. Come fa sapere l’Inter nel report pubblicato sui propri canali ufficiali, gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.
Il club nerazzurro parla di risentimento e non di lesione, dettaglio che può rappresentare una buona notizia per Cristian Chivu, alle prese con un calendario fitto di impegni decisivi.
IL DERBY CON IL MILAN E QUEL PRECEDENTE CHE FA BEN SPERARE
L’attaccante argentino salterà sicuramente la sfida con il Lecce, in programma domani alle 18, il ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, la gara di campionato con il Genoa e la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como, prevista per il 3 marzo.
La speranza, seppur complicata, è quella di recuperarlo per il derby con il Milan, scontro diretto per lo scudetto in programma domenica 8 marzo. La sfida contro i rossoneri è fissata tra 16 giorni: i tempi sono stretti, ma c’è un precedente che fa ben sperare e riguarda proprio il capitano nerazzurro.
Lo scorso anno Lautaro Martinez accusò un problema muscolare alla coscia: l’Inter pubblicò il report il 2 maggio parlando di elongazione ai flessori, senza però comunicare i tempi di recupero. Per un infortunio di questo tipo, di norma, servono almeno 10-15 giorni. Eppure, appena quattro giorni più tardi, l’argentino fu regolarmente in campo contro il Barcellona nella semifinale di Champions League, trovando anche il gol nel 4-3 che valse ai nerazzurri l’accesso alla finale.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.