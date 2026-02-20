Milan, Leao: "Ibrahimovic mi ha aiutato tanto. Pulisic è un grande giocatore"

Nel corso dell'intervista concessa alla CBS, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Era molto esigente da calciatore, anche troppo. Una volta ha giocato una partita in allenamento con alcuni della Primavera. Dopo aver perso andò dal mister che quella era l'ultima volta che quei giovani sarebbero venuti ad allenarsi con noi. Per me è sempre stata una pressione positiva, con persone così puoi imparare tanto. Se ti parlano è perchè sono interessate a te. Anche oggi parlo tanto con Ibra, abbiamo un bel rapporto. Mi ha aiutato tanto. So che se ho bisogno di qualcosa lui ci sarà per me".

Tornando al presente, la punta portoghese si è soffermata anche sul suo compagno di squadra Pulisic: "Abbiamo un bel rapporto, ora ci conosciamo meglio anche in campo. Abbiamo avuto entrambi qualche infortunio in questa stagione, quindi non abbiamo giocato tanto insieme, ma è un grande giocatore. Quando gioca pensi sempre che possa creare qualcosa".

