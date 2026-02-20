Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro i punti"
"Il Trapani Calcio non rischia alcuna esclusione dal campionato deve semmai riavere 11 punti di penalizzazione indietro, cosa che succederà nelle prossime settimane". Il presidente del club siciliano Valerio Antonini sui social si dice sicuro in vista della decisione della Corte d'Appello Federale sulla penalizzazione di -7 inflitta alla formazione granata per il mancato rispetto della scadenza dei pagamenti per stipendi ed emolumenti del 16 ottobre scorso.
La notizia della sospensione delle cartelle esattoriali arrivata nei giorni scorsi è stata infatti accolta con entusiasmo dal patron siciliano che in una nota societaria ha parlato di "punto a proprio favore" nella vicenda che ha portato il Trapani Calcio a scontare 15 punti di penalizzazione in classifica e il Trapani Sharks a essere escluso dal campionato di basket.
Ricordiamo che in caso di bocciatura del ricorso la situazione in casa Trapani si farebbe critica con la data del nove marzo cerchiata in rosso visto che potrebbe essere quella decisiva per una nuova penalizzazione che porterebbe all'esclusione del club dalla Serie C a poche giornate dalla fine della stagione regolare. Se invece il ricorso dovesse essere accolto con la restituzione del -7 allora le cose cambierebbero di molto, con il patron Valerio Antonini che segnerebbe un punto importante a suo favore, così come il campionato della formazione siciliana.
