Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro i punti"

Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro i punti"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:53Serie C
Tommaso Maschio

"Il Trapani Calcio non rischia alcuna esclusione dal campionato deve semmai riavere 11 punti di penalizzazione indietro, cosa che succederà nelle prossime settimane". Il presidente del club siciliano Valerio Antonini sui social si dice sicuro in vista della decisione della Corte d'Appello Federale sulla penalizzazione di -7 inflitta alla formazione granata per il mancato rispetto della scadenza dei pagamenti per stipendi ed emolumenti del 16 ottobre scorso.

La notizia della sospensione delle cartelle esattoriali arrivata nei giorni scorsi è stata infatti accolta con entusiasmo dal patron siciliano che in una nota societaria ha parlato di "punto a proprio favore" nella vicenda che ha portato il Trapani Calcio a scontare 15 punti di penalizzazione in classifica e il Trapani Sharks a essere escluso dal campionato di basket.

Ricordiamo che in caso di bocciatura del ricorso la situazione in casa Trapani si farebbe critica con la data del nove marzo cerchiata in rosso visto che potrebbe essere quella decisiva per una nuova penalizzazione che porterebbe all'esclusione del club dalla Serie C a poche giornate dalla fine della stagione regolare. Se invece il ricorso dovesse essere accolto con la restituzione del -7 allora le cose cambierebbero di molto, con il patron Valerio Antonini che segnerebbe un punto importante a suo favore, così come il campionato della formazione siciliana.

Articoli correlati
Svolta decisiva per la battaglia legale del Trapani: "Reclamo d'urgenza per il -11... Svolta decisiva per la battaglia legale del Trapani: "Reclamo d'urgenza per il -11 in classifica"
Trapani, inibizione di un mese per Antonini: ammenda al club dopo il caso Balotelli... Trapani, inibizione di un mese per Antonini: ammenda al club dopo il caso Balotelli
Trapani, Antonini: "Consegnato ad Aronica 500mila euro come premio in caso di B" Trapani, Antonini: "Consegnato ad Aronica 500mila euro come premio in caso di B"
Altre notizie Serie C
L'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne... UfficialeL'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne
Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro... Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro i punti"
Giornata decisiva in casa Trapani: oggi la Corte d'Appello discute il ricorso sul... Giornata decisiva in casa Trapani: oggi la Corte d'Appello discute il ricorso sul -7
Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"... Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"
Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli.... Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli. La guida completa
Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"... Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"
Blocco dei ripescaggi e semi-professionismo: Serie C, di cosa si è parlato oggi in... TMWBlocco dei ripescaggi e semi-professionismo: Serie C, di cosa si è parlato oggi in FIGC
Pianese, Birindelli: "L’aspettativa era che i ragazzi diventassero adulti. Lo hanno... Pianese, Birindelli: "L’aspettativa era che i ragazzi diventassero adulti. Lo hanno fatto"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 febbraio
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.1 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.2 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
Immagine top news n.3 McTominay: "Estremamente felice al Napoli, potrei vedermi qui per molto tempo"
Immagine top news n.4 Fiorentina forza tre in Polonia, playoff di Conference con lo Jagiellonia già indirizzato
Immagine top news n.5 Rinnovo, gol al Toro e 1° gol europeo: così il Bologna ha infranto la maledizione delle italiane
Immagine top news n.6 La polemica sugli arbitri prosegue: Milan irritato dopo il Como. Allegri fermato, Fabregas no
Immagine top news n.7 La Serie A ringrazia il giovedì: l'Italia accorcia nel Ranking UEFA per il 5° posto in Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini: "Inter pressoché irraggiungibile. Il calcio italiano sta perdendo stile"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, spallata al campionato. Champions, la Juve può farcela al ritorno"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, quando rientreranno gli infortunati? Da Anguissa a Neres, ecco le date da cerchiare
Immagine news Serie A n.2 Capello: "La Juventus ha il 40% di possibilità di passare il turno. L'Inter? Dico 50-50"
Immagine news Serie A n.3 Spalletti, può servire Nico Gonzalez? Oggi l'obbligo di riscatto dell'Atletico è lontano
Immagine news Serie A n.4 Petagna: "Non dovevo andare via da Napoli. Penso di aver salvato la panchina a Gasperini"
Immagine news Serie A n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine news Serie A n.6 20 febbraio 1986, nasceva il Milan di Berlusconi. Galliani: "Un visionario, il suo è stato un atto d'amore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia tra questioni giuridiche e continuità aziendale: la nota degli amministratori giudiziari
Immagine news Serie B n.2 Con Ballardini l'Avellino può tornare all'antico: prove di 4-3-1-2 in vista della Reggiana
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, Castori: "Palermo una delle 4 corazzate. Sarà una sfida difficile, ma gratificante"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "È possibile andare sotto e vincere lo stesso. Manteniamo alta l'asticella"
Immagine news Serie B n.5 Il Modena guarda al futuro: blindati i talenti della Primavera Egharevba e Guiyong
Immagine news Serie B n.6 Dalla possibile cessione a una maglia da titolare. Riccio può rilanciarsi con la Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne
Immagine news Serie C n.2 Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro i punti"
Immagine news Serie C n.3 Giornata decisiva in casa Trapani: oggi la Corte d'Appello discute il ricorso sul -7
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli. La guida completa
Immagine news Serie C n.6 Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV