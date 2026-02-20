Ederson, l'estate della svolta. Già chiarita la sua posizione (anche pubblicamente)

Nelle ultime ore l'Atletico Madrid ha confermato anche pubblicamente il suo interesse per il centrocampista brasiliano Ederson. Intervistato da 'Movistar', il direttore sportivo dei colchoneros Mateu Alemany ha confermato che il calciatore dell'Atalanta è uno degli obiettivi per l'estate: "E' uno dei buoni giocatori presenti nella nostra lista", ha detto. L'Atletico che negli ultimi mesi ha acquistato proprio dalla Dea sia Ruggeri che Lookman (e ha venduto proprio ai Percassi, nel frattempo, Giacomo Raspadori), già a gennaio ha fatto un tentativo per il classe '99 ex Salernitana. I tempi non erano maturi per la sua cessione, ma tra qualche mese tutto sarà diverso: è praticamente scontato che Ederson sarà la prossima maxi-plusvalenza della società bergamasca.

Portato in Italia da Walter Sabatini, Ederson s'è trasferito a Bergamo sei mesi dopo il suo arrivo a Salerno. Ha un contratto con la società nerazzurra valido fino al 30 giugno 2027 e lo scorso dicembre ha già chiarito, tramite il suo procuratore, che non rinnoverà: "Ederson è un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L'Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva. L'Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro. Ora si presenta un’opportunità perché è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni", disse Andre Cury in quella circostanza.

La sessione di calciomercato di gennaio è alle spalle e tutti sappiamo com'è andata con Ederson che è rimasto all'Atalanta. Una situazione che non si replicherà in estate quando, a un anno dalla scadenza del contratto, l'Atalanta avrà tutto l'interesse a cederlo visto che non sembrano esserci margini per trattenerlo a lungo. Come detto c'è l'Atletico in pole position, ma in Italia occhio soprattutto alla Juventus. E poi la Premier, oltre al Galatasaray che ha già effettuato più di un sondaggio.

E il prezzo? Grossomodo esatto ciò che ha detto l'agente del calciatore, intorno ai 40 milioni. Con l'Atalanta che dopo averlo acquistato per 22 milioni nel luglio 2022 dalla Salernitana punta a cederlo a circa il doppio.