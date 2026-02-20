McTominay: "Estremamente felice al Napoli, potrei vedermi qui per molto tempo"

Intervista esclusiva a Scott McTominay sulle pagine odierne del Corriere dello Sport. Il centrocampista del Napoli è stato inevitabilmente interpellato anche sul suo contratto in scadenza nel 2028 e i rumors di mercato. Queste le sue dichiarazioni sullo stato delle trattative per l'eventuale rinnovo: "Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro. Parla solo con me e con il club. Non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo".

Lo scozzese ha parlato anche del suo ambientamento in Campania e in Serie A: "Le difficoltà sono state davvero minime. La mia famiglia è felice, io sono felice. È un momento fantastico, vivo qualcosa di diverso da un anno e mezzo a questa parte. Finché tutti nella mia vita sono felici, lo sono anche io".

Poi, un messaggio d'amore per i napoletani: "Ammiro i tifosi e più in generale i napoletani. La loro attitudine è molto simile a quella di casa mia, quindi riesco a relazionarmi facilmente con loro. Amo questo luogo".