Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano

Con la serata odierna, è definitivamente andato in archivio il playoff (ottavi di finale) di Women’s Champions League, perché alle ore 21:00 si è giocata l'ultima sfida di questa fase, che ha visto il Manchester United battere l'Atletico Madrid e volare ai quarti di finale, dove non ci sarà neppure un'italiana: l'ultima rimasta in corsa, la Juventus, è infatti crollata in casa contro le tedesche del Wolfsburg, corsare sul punteggio di 0-2 dopo il pareggio (2-2) maturato nel confronto di andata in Germania.

Di seguito il quadro del turno playoff:

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF

Gare di ritorno (in neretto le qualificate al turno successivo)

Real Madrid-Paris FC 2-0

54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala

Arsenal-OH Leuven 3-1

23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona

Juventus-Wolfsburg 0-2

18' Endemann, 90'+6 Zicai

Manchester United-Atletico Madrid 2-0

28' Zigiotti, 41' Park

Gare d’andata

OH Leuven-Arsenal 0-4

22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo

Paris FC-Real Madrid 2-3

10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)

Wolfsburg-Juventus 2-2

6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)

Atletico Madrid-Manchester United 0-3

3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Manchester United vs Bayern Monaco

Real Madrid vs Barcellona

Arsenal vs Chelsea

Wolfsburg vs Olympique Lione