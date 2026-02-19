Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Con la serata odierna, è definitivamente andato in archivio il playoff (ottavi di finale) di Women’s Champions League, perché alle ore 21:00 si è giocata l'ultima sfida di questa fase, che ha visto il Manchester United battere l'Atletico Madrid e volare ai quarti di finale, dove non ci sarà neppure un'italiana: l'ultima rimasta in corsa, la Juventus, è infatti crollata in casa contro le tedesche del Wolfsburg, corsare sul punteggio di 0-2 dopo il pareggio (2-2) maturato nel confronto di andata in Germania.
Di seguito il quadro del turno playoff:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare di ritorno (in neretto le qualificate al turno successivo)
Real Madrid-Paris FC 2-0
54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala
Arsenal-OH Leuven 3-1
23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona
Juventus-Wolfsburg 0-2
18' Endemann, 90'+6 Zicai
Manchester United-Atletico Madrid 2-0
28' Zigiotti, 41' Park
Gare d’andata
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Wolfsburg-Juventus 2-2
6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)
Atletico Madrid-Manchester United 0-3
3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Manchester United vs Bayern Monaco
Real Madrid vs Barcellona
Arsenal vs Chelsea
Wolfsburg vs Olympique Lione
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - SEMIFINALE
Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio
Manchester United - Bayern Monaco vs Real Madrid - Barcellona
Arsenal - Chelsea vs Wolfsburg - Olympique Lione