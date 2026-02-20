Fantacalcio, 26ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 26ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Napoli)
A:
B: Scamacca, Krstovic, Carnesecchi
C: Zappacosta, Ederson, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Pasalic, Samardzic, Zalewski
D: Sulemana K.,Hien, Djimsiti, Bellanova, Kossounou, de Roon
E: Sportiello, Musah
BOLOGNA (Bologna-Udinese)
A:
B: Orsolini, Castro
C: Skorupski, Rowe, Cambiaghi, Miranda, Bernardeschi
D: Zortea, Moro, Heggem, Ferguson, Freuler, Ravaglia, Odgaard, Vitik, Lucumì, Dallinga, Sohm, Pobega
E: Ilic, Casale, Joao Mario, Dominguez, Helland, De Silvestri
CAGLIARI (Cagliari-Lazio)
A: Palestra
B:
C: Kilicsoy
D: Idrissi, Obert, Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Zappa, Ze Pedro, Mazzitelli, Mina, Caprile, Esposito Se.
E: Pavoletti, Ciocci, Sherri, Liteta, Albarracin, Raterink, Trepy, Dossena, Folorunsho
COMO (Juventus-Como)
A:
B: Baturina
C: Da Cunha, Perrone, Rodriguez Je., Douvikas, Butez, Ramon,
D: Moreno, Vojvoda, Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle, Caqueret, Addai
E: Tornqvist, Lahdo, Kuhn, Sergi Roberto, Van der Brempt, Morata
CREMONESE (Roma-Cremonese)
A:
B:
C:
D: Vardy, Bonazzoli, Luperto, Thorsby, Barbieri
E: Moumbagna, Folino, Sanabria, Grassi, Silvestri, Floriani, Vandeputte, Zerbin, Johnsen, Payero, Audero, Terracciano, Baschirotto, Djuric
FIORENTINA (Fiorentina-Pisa)
A: Kean
B: Solomon
C: Parisi, Fagioli, De Gea, Brescianini, Dodò
D: Harrison, Fabbian, Piccoli, Gosens, Ranieri, Fortini, Pongracic, Fazzini, Ndour, Comuzzo, Christensen
E: Kouadio, Rugani
GENOA (Genoa-Torino)
A:
B: Colombo, Malinovskyi
C: Martin, Vitinha, Norton-Cuffy, , Ellertsson, Vasquez, Frendrup, Bijlow, Ostigard, Messias,
D: Ekhator, Amorim, Ekuban
E: Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Leali
HELLAS VERONA (Sassuolo-Hellas Verona)
A:
B:
C:
D: Montipo, Bradaric, Frese, Al-Musrati, Bowie, Sarr, Edmundsson, Mosquera
E: Niasse, Slotsager, Cham, Oyegoke, Harroui, Nelsson, Edmundsson, Isaac, Perilli, Lirola, Bella-Kotchap, Suslov
INTER (Lecce-Inter)
A: Dimarco
B: Zielinski, Thuram, Esposito P., Bastoni
C: Akanji, Sommer, Bonny, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Frattesi, Sucic
D: Luis Henrique, Darmian, Diouf
E: De Vrij, Acerbi
JUVENTUS (Juventus-Como)
A:
B: McKennie, Yildiz
C: Locatelli, Thuram K, David, Di Gregorio, Conceicao, David
D: Miretti, Boga, Kostic, Cambiaso, Kelly, Koopmeiners
E: Perin, Gatti, Adzic, Zhegrova, Openda, Cabal
LAZIO (Cagliari-Lazio)
A:
B:
C: Taylor, Maldini, Provedel, Isaksen, Romagnoli, Zaccagni
D: Provstgaard, Marusic, Noslin, Cataldi, Rovella, Ratkov, Cancellieri, Tavares, Dele-Bashiru, Dia, Pellegrini, Basic
E: Mandas, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Patric
LECCE (Lecce-Inter)
A:
B:
C: Gandelman
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Sottil, Gaspar, Cheddira, Falcone, Banda
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Jean, Marchwinski, Fofana S., Ngom, Stulic
MILAN (Milan-Parma)
A: Pulisic, Leao, Maignan
B: Modric, Rabiot, Saelemaekers
C: Gabbia, Bartesaghi, Nkunku
D: Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Athekame, Füllkrug, Tomori, Fofana,
E: Odogu, Balentien, Terracciano, Estupiñan, Jashari
NAPOLI (Atalanta-Napoli)
A: Hojlund, McTominay (in dubbio)
B: Spinazzola
C: Milinkovic-Savic
D: Olivera, Gutierrez, Elmas, Beukema, Giovane, Lukaku, Allison Santos, Meret, Lobotka, Politano, Vergara
E: Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Gilmour
PARMA (Milan-Parma)
A:
B:
C: Pellegrino, Bernabè
D: Nicolussi Caviglia, Keita, Ordoñez, Ondrejka, Sorensen, Oristanio, Valenti, Strefezza, Corvi, Valeri, Delprato,
E: Cremaschi, Britschgi, Carboni F., Elphege, Troilo
PISA (Fiorentina-Pisa)
A:
B:
C:
D: Moreo, Durosinmi
E: Mbambi, Hojholt, Lorran, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Coppola F., Akinsanmiro, Meister. Loyola, Cuadrado, Stojlkovic, Leris, Angori, Tourè, Tramoni, Bozhinov, Iling-Junior, Nicolas
ROMA (Roma-Cremonese)
A: Malen, Svilar
B: N'Dicka, Soulè, Konè M.
C: Wesley (in dubbio), Celik, Mancini, Pellegrini Lo, Zaragoza
D: Rensch, Pisilli, Vaz, El Aynaoui, Ghilardi, Hermoso, Venturino, Ziolkowski
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino
SASSUOLO (Sassuolo-Verona)
A: Berardi
B: Konè I., Thorstvedt, Laurientè, Pinamonti
C: Muric, Fadera, Idzes,
D: Volpato, Doig, Lipani, Nzola, Garcia
E: Iannoni, Moro, Walukiewicz, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna, Pedro Felipe, Bakola
TORINO (Genoa-Torino)
A:
B:
C: Simeone, Vlasic
D: Zapata, Maripan, Paleari, Coco, Kulenovic, Prati, Gineitis, Casadei, Ismajli,
E: Pedersen, Tameze, Ilkhan, Anjorin, Nije, Nkounkou, Ebosse, Lazaro, Tchoca, Marianucci
UDINESE (Bologna-Udinese)
A:
B:
C: Ekklenkamp, Solet, Atta, Zaniolo
D: Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Kristensen, Okoye, Miller, Zemura, Mlacic, Bayo, Buksa
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Piotrowski
