Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
L'Inter informa sui propri canali ufficiali che capitan Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.
