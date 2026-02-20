Capello: "La Juventus ha il 40% di possibilità di passare il turno. L'Inter? Dico 50-50"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il momento delle italiane in Champions League partendo dalla Juventus: "Manca un difensore vero - ha esordito -. Uscito Bremer, si è spenta la luce. Ma per il ritorno contro il Galatasaray ho una speranza: i turchi devono andare a Torino convinti di aver già conquistato gli ottavi, facendo l’errore di sottovalutare la Juve. Certo, Osimhen e soci hanno una velocità notevole ma Spalletti dovrà trovare il modo di arginarla. Ritengo che i bianconeri abbiano ancora il 40% di possibilità di passare il turno, credo in una reazione d’orgoglio della Juventus e ho fiducia".

E per quanto riguarda l'Inter, reduce dal 3-1 di Bodo, ha comunque qualche possibilità di poter ribaltare il punteggio a San Siro e conquistare gli ottavi di finale: "Al ritorno non ci sarà Lautaro Martinez: assenza che pesa, ma gli attaccanti in rosa non mancano.

Anche in questo caso ho fiducia perché a San Siro l’Inter potrà giocare come sa. Bisogna fare attenzione al Bodo che di recente ha raccolto vittorie anche fuori casa, ma non è impossibile. Anzi, dico 50-50 - ha concluso -. Vorrei evitare un’altra 'musata' contro dei norvegesi, dopo quella presa dall’Italia...".