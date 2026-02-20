Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA

L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

Se non fosse stato per la sconfitta per 2-0 contro il Wolfsburg, che è costata l’eliminazione dalla Women’s Champions League, quella di ieri sarebbe stata la gara perfetta per dire addio alla Juventus e al campionato italiano dopo aver scritto pagine indelebili nella storia. Cristiana Girelli, entrata al 68’ della sfida contro le tedesche, ha infatti giocato la sua ultima gara con quella maglia bianconera dove era arrivata nel 2018 e con cui ha messo a segno 150 reti in 240 presenze vincendo da protagonista 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e una Serie A Women’s Cup e laureandosi per tre volte capocannoniera del campionato.

Nella cornice dell’Allianz Stadium, aperto per l’occasione alla squadra femminile, e di fronte a circa cinquemila tifosi la classe ‘90 al termine della gara ha salutato il suo pubblico con un giro di campo ricevendo l’affetto che merita prima di salpare alla volta degli Stati Uniti, dove raggiungerà le ex compagne bianconere Sofia Cantore (Washington Spirit) e Lisa Boattin (Houston Dash) e quella di Nazionale Lucia Di Guglielmo (anche lei al Washington Spirit). La attende infatti il Bay FC, club californiano che la preleverà in prestito per i prossimi sei mesi dandole così l’opportunità di mettersi alla prova in un campionato estero – desiderio mai nascosto della numero 10 – che è fra i migliori al mondo.

Il campionato italiano, e la Juventus stessa, dunque perde un’altra stella. L'ennesima nell'ultimo anno da quando la Nazionale si è messa in luce all'Europeo sfiorando la finalissima. Ma come non si può comprendere la decisione, arrivata alle ultime curve di una carriera straordinaria, di una nuova esperienza per mettersi nuovamente in gioco non solo come calciatrice, ma anche come donna, e vivere un'esperienza che comunque la arricchirà.

