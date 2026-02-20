La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"

A Cremona il debutto. Finalmente. Dopo alcuni problemi fisici, Tommaso Baldanzi ha esordito con la maglia del Genoa. Il fantasista rossoblù, intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, ha raccontato le sue emozioni di quel momento: "Belle, pareva di essere in casa visti i tanti tifosi. Non vedevo l’orsa, per me è stato un momento difficile, è stata tosta arrivare in una squadra nuova e non poter giocare. Ho lavorato ogni giorno per rientrare prima possibile".

E nella scelta ha influito certamente anche Daniele De Rossi. Il tecnico del Grifone lo ha voluto fortemente e alla fine, dopo diverse trattative, il fantasista è arrivato all'ombra della Lanterna nel mercato invernale: "Se sono qui il mister ha avuto la sua influenza. Ma nella scelta ha pesato anche l’ambiente Genoa, la tifoseria calcio. Sono contento per l’accoglienza, spero di ripagare la fiducia. Non vivo questo trasferimento come un passo indietro.

A Roma la concorrenza è più alta, ho fatto tante presenze, magari meno minuti ma in una squadra così forte è normale. Cercavo qualcosa di più stimolante e un minutaggio maggiore. Ma per me conta la squadra: abbiamo un obiettivo importante, vogliamo centrarlo velocemente, Salvarsi non è mai facile ma lo dobbiamo ai nostri tifosi".