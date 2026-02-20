Ufficiale Il Modena guarda al futuro: blindati i talenti della Primavera Egharevba e Guiyong

Il Modena guarda ancora al futuro e blinda altri due talenti che nel prossimo futuro potrebbero entrare nel giro della prima squadra come ha fatto quel Samuel Wiafe che ha rinnovato poco tempo fa. Questa la nota del club emiliano in merito al doppio rinnovo:

Dopo la recente firma di Samuel Wiafe, altri due talenti della Primavera compiono il salto tra i professionisti: Treasure Egharevba (classe 2008) e Franck Guiyong (classe 2006) hanno infatti sottoscritto il loro primo contratto da professionisti. Per entrambi l’accordo sarà valido fino al 2028, con opzione per ulteriori due anni nel caso di Guiyong.

Egharevba. Esterno sinistro mancino di nazionalità italiana, classe 2008, nasce a Verona da genitori di origini nigeriane. Muove i primi passi nel Settore Giovanile del Chievo Verona, per poi proseguire il proprio percorso tra Vicenza e Cagliari.

Nell’estate del 2024 approda in gialloblù per rinforzare l’Under 17, disputando una stagione positiva impreziosita da 3 gol e 2 assist. In questa annata ha compiuto il salto in Primavera, dove si è subito ritagliato un ruolo importante nella formazione guidata da Paolo Mandelli, mettendo già a referto 3 assist.

Guiyong. Difensore centrale francese, classe 2006, nasce a Nantes e cresce calcisticamente nelle società della sua città prima di approdare, nella stagione 2021-22, al Chamois Niortais FC, allora militante in Ligue 2.

Nel 2022-23, a soli 16 anni e sotto età di due anni, si mette in luce nel campionato “National U19”, attirando l’interesse dello SCO Angers, che lo acquista nell’estate 2023. Con il club bianconero si afferma trovando spazio sia nell’Under 19 (30 presenze e 2 gol) sia con la squadra B in National 2 (13 presenze).

Nel gennaio 2025 approda al Modena per rinforzare la Primavera, diventandone presto un punto fermo. In estate ha svolto il ritiro con la prima squadra e nel corso di questa stagione si è allenato con continuità con il gruppo di mister Sottil.