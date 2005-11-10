Atalanta-Venezia, Elmas parte titolare: "Siamo pronti, vogliamo ripartire per i tifosi"
autore
Matteo Selli
Matteo Selli
Oggi alle 18:12Serie A
autore Matteo Selli
12.10.2026 18:12Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Le parole del centrocampista dell'Atalanta Eljif Elmas a DAZN, nel prepartita della sfida contro il Venezia:
"Sappiamo cosa significa perdere tre punti e per questo sappiamo che il nostro avversario ha avuto difficoltà. Noi siamo pronti, la sosta ci ha aiutato a metterci in moto. Vediamo questa partita come un'opportunità per ripartire, anche per i nostri tifosi che meritano il meglio".
Altre notizie Serie A
Oggi
18:15 Serie ATMW
TMWBelahyane e Provstgaard sono costati zero alla Lazio. Più 13,5 milioni di euro di bonus
18:12 Serie A
Atalanta-Venezia, Elmas parte titolare: "Siamo pronti, vogliamo ripartire per i tifosi"
18:08 Serie A
Parma, Mikolajewski: "Prestito al Lucerna scelta perfetta. Accumulo minuti e poi torno"
18:00 Serie A
Napoli contro insetti, approvato il bilancio Inter, ora Atalanta-Venezia: le top news delle 18