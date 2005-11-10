Atalanta-Venezia, Elmas parte titolare: "Siamo pronti, vogliamo ripartire per i tifosi"

Le parole del centrocampista dell'Atalanta Eljif Elmas a DAZN, nel prepartita della sfida contro il Venezia:

"Sappiamo cosa significa perdere tre punti e per questo sappiamo che il nostro avversario ha avuto difficoltà. Noi siamo pronti, la sosta ci ha aiutato a metterci in moto. Vediamo questa partita come un'opportunità per ripartire, anche per i nostri tifosi che meritano il meglio".