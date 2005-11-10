Atalanta avanti 2-0 sul Venezia dopo 6'. Franck Kessie torna al gol in Serie A

Uno-due letale dell'Atalanta, avanti 2-0 sul Venezia dopo 6 minuti:

Partita sbloccata al 4' con Franck Kessie. Bellissimo tocco sotto dell'ivoriano, abile a inserirsi e raccogliere l'assist di Krstovic e a superare Stankovic con un pallonetto. Non segnava in Serie A dal 22 maggio 2022, Sassuolo-Milan 0-3, partita che consegnò il 19° scudetto ai rossoneri. L'ultimo gol con la maglia dell'Atalanta è invece datato 20 dicembre 2016, nel 2-1 a Bergamo contro l'Empoli.

Raddoppio firmato Krstovic: corner dalla destra di Elmas che pesca il montenegrino liberissimo sul primo palo, colpo di testa che disegna una parabola che supera Stankovic: 2-0 al 6' e secondo gol in questo campionato per il centravanti.