Atalanta avanti 2-0 sul Venezia dopo 6'. Franck Kessie torna al gol in Serie A
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:41Serie A
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12.10.2026 18:41Serie A
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Uno-due letale dell'Atalanta, avanti 2-0 sul Venezia dopo 6 minuti:
Partita sbloccata al 4' con Franck Kessie. Bellissimo tocco sotto dell'ivoriano, abile a inserirsi e raccogliere l'assist di Krstovic e a superare Stankovic con un pallonetto. Non segnava in Serie A dal 22 maggio 2022, Sassuolo-Milan 0-3, partita che consegnò il 19° scudetto ai rossoneri. L'ultimo gol con la maglia dell'Atalanta è invece datato 20 dicembre 2016, nel 2-1 a Bergamo contro l'Empoli.
Raddoppio firmato Krstovic: corner dalla destra di Elmas che pesca il montenegrino liberissimo sul primo palo, colpo di testa che disegna una parabola che supera Stankovic: 2-0 al 6' e secondo gol in questo campionato per il centravanti.
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