Atalanta-Venezia, Sarri vara il 4-2-3-1: "Modulo? Più importante l'atteggiamento"
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Matteo Selli
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12.10.2026 18:22Serie A
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Le parole dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri nel prepartita della sfida contro il Venezia. Le riporta DAZN:
"Il Venezia è una buona squadra, sappiamo che andiamo ad affrontare un avversario che ha meno di quello che ha espresso e che sarà difficile. Modulo? Non ha importanza, serve l'atteggiamento. Elmas può fare tutto, non è quello l'importante"
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