Atalanta-Venezia, Sarri vara il 4-2-3-1: "Modulo? Più importante l'atteggiamento"

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri nel prepartita della sfida contro il Venezia. Le riporta DAZN:

"Il Venezia è una buona squadra, sappiamo che andiamo ad affrontare un avversario che ha meno di quello che ha espresso e che sarà difficile. Modulo? Non ha importanza, serve l'atteggiamento. Elmas può fare tutto, non è quello l'importante"