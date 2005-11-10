Club Brugge, Leko: "L'Inter è il miglior 3-5-2 degli ultimi anni, vogliamo competere"

Dopo la sconfitta contro l'Aston Villa alla prima partita di Champions League, il Club Brugge cerca il riscatto a San Siro contro l'Inter. A breve la conferenza stampa dell'allenatore Ivan Leko: diretta testuale a cura di TMW.

L'inizio della conferenza stampa è previsto alle 18.45.

18.47 - L'inizio della conferenza tarderà qualche minuto.

Che cosa è cambiato rispetto l'anno scorso?

"Ovviamente è un po' cambiato il campionato, gli ultimi anni abbiamo puntato tanto sulla Champions League. Ogni titolo che vinci a marzo o aprile vuol dire qualcosa, qua sta la differenza. Noi facendo trasferimenti importanti, abbiamo una nuova squadra ogni stagione praticamente. Dobbiamo ricostruire tutto, poi verso marzo e aprile la squadra gira. Dobbiamo sempre avere la motivazione di vincere ogni partita".

In Europa avrete lo stesso dna che avete in campionato?

"Oggi abbiamo avuto un allenamento e in un allenamento non puoi cambiare la filosofia. Sappiamo bene contro chi giochiamo, a me piace molto vedere le partite dell'Inter. E' il miglior 3-5-2 degli ultimi anni in Europa. Noi vogliamo competere, vogliamo fare risultato. Sarei felice se riuscissimo a dominare qui. So il nostro potenziale e il nostro talento. Abbiamo imparato da tutte le partite, anche dalla sconfitta contro l'Aston Villa".

Come siete cambiati dopo la sconfitta con l'Aston Villa?

"Difficile da dire, avevamo un buon ritmo ultimamente anche in allenamento. Non siamo stati uniti nelle ultime settimane come l'Inter a causa delle nazionali. Ho dei ragazzi intelligenti capaci di fare buone cose. Anche sabato abbiamo giocato una buona partita con le nostre idee. Avremo un avversario che è importante".

Non le piace giocare contro un 3-5-2?

"A me piace, sono un fan di questo modulo. Il 3-5-2 nerazzurro è uno dei migliori, ogni partita è un 3-5-2 dinamico. Sappiamo dove stanno i punti dove potremo fare del male, sarà difficile".

Tanti guardano il ritorno di Sommer ma anche Tresoldi verrà a giocare in Italia. Farà la differenza?

"Sono un grande fan di Tresoldi, è molto umile e conosce il suo talento. Lavora molto forte, ha fatto un progresso importante. Arriverà tra i top in Europa, dove non lo so ma il potenziale ce l'ha. Anche Sommer è un top, un leader dentro e fuori dal campo. Domani riceverà tanti applausi dai tifosi nerazzurri, se lo merita. Il mio obiettivo per domani è competere".

19.12 - Finisce qui la conferenza stampa.