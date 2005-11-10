Club Brugge, Sommer: "Non vedo l'ora di vedere i miei ex compagni, è davvero speciale essere qui"

Dopo tre anni passati a difendere lo specchio della porta nerazzurra, Yann Sommer torna a San Siro da avversario per sfidare l'Inter nella seconda giornata del girone unico di Champions League. A breve la sua conferenza stampa: diretta testuale a cura di TMW.

L'inizio della conferenza è previsto alle 18.45.

18.48 - L'inizio della conferenza stampa tarderà qualche minuto.

18.51 - Inizia la conferenza stampa.

La tua emozione di tornare a San Siro qual è? C'è un rimpianto?

"E' speciale essere qui, dove ho giocato gli ultimi tre anni. Ci sono stati tanti momenti belli, è davvero speciale. E' bello giocare con il Bruges contro i miei ex compagni".

Quanto è realistico fare risultato qui domani?

"L'Inter è un top club, ha più esperienza di noi ma il calcio è il calcio. Conosco le nostre qualità. Abbiamo giocatori giovani, tanta qualità e dobbiamo avere coraggio. Non vedo l'ora di giocare contro l'Inter. Siamo ben preparati".

Cosa rende speciale Tresoldi? Come stai tu?

"Nico è un grande attaccante con tante qualità, lo vedo ogni giorno in allenamento. Io sono sicuro che lui avrà una grande carriera, siamo molto felici di avere un attaccante così. E' sempre pericoloso, sono felice. Io? Sto bene, dopo qualche mese in Belgio mi sento molto bene e molto integrato. Mi hanno fatto entrare subito nel gruppo, ho tanta motivazione per domani".

La prima partita in Champions contro l'Aston Villa è stata una delusione.

"Abbiamo imparato. E' stata una delusione ma abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto errori ma dobbiamo imparare da questo. Gli errori piccoli in Champions contano. Devi fare una partita perfetta".

La partita di domani sarà speciale.

"Sono un ragazzo con tante emozioni, questa è una partita importante per il Bruges. Sono molto concentrato. Entrare qui dove ho vinto dei trofei è speciale, ovviamente non vedo l'ora di vedere i miei ex compagni. Il focus è sulla partita".

Chivu ha speso parole importanti per te, che ricordo conservi di lui? Ci sono differenze con Inzaghi?

"Chivu è un grande allenatore. Ha fatto tanto per me, ha voluto che rimanessi qui a giocare. E anche Inzaghi ha fatto tanto per me, mi ha portato qui a Milano. Sono molto felice, sono due allenatori molto forti".

Domani questo stadio ti acclamerà, che rapporto hai avuto con i tifosi nerazzurri?

"Un bel rapporto, abbiamo vissuto tantissimi momenti insieme. Quando abbiamo festeggiato i titoli per le strade di Milano è stato incredibile".

19.00 - Finisce qui la conferenza stampa.