Atalanta, estate di scelte (e ristrutturazioni) a centrocampo: da Ederson ai senatori

José Ederson è uno dei centrocampisti più forti di sempre all’Atalanta ed è quasi certo che questi mesi potrebbero essere gli ultimi con la casacca nerazzurra. Una situazione dettata sia dal contratto in scadenza nel 2027, sia dall'interesse di molte big: con il brasiliano ormai pronto al grande salto. Ad oggi l’Atletico Madrid (considerando anche gli ottimi rapporti con la società bergamasca) è in vantaggio, ma l’Atalanta aspetta l’estate visto che l’asta è molto più di una probabilità, e chi offrirà di più si assicurerà il giocatore (che la Dea valuta intorno ai 50 milioni).

La situazione del centrocampo atalantino

Tuttavia il mercato a centrocampo non riguarda solo Ederson, ma richiederà una valutazione molto più ampia. La necessità di nuova linfa per un beneficio a lungo termine è alta, considerando che in questa stagione il reparto mediano è rimasto praticamente invariato. Certo, De Roon rimane l'infinito capitano in mezzo al campo e Pasalic ha disputato una stagione ad alto livello soprattutto come uomo, ma entrambi non sono più dei ragazzini. Marten ha 35 anni, Mario ne ha 31 ed entrambi hanno bisogno di rifiatare, e se ci dovessero essere problemi sulla continuità sarebbe un problema. Nel mezzo resta anche la questione Musah: ad oggi l’Atalanta non sarebbe disposta a spendere 30 milioni di euro per riscattare il centrocampista del Milan che, se da un lato ha dimostrato intensità, dall’altro pecca ancora molto in fase di costruzione.

Obiettivo rinforzare la mediana: estate 2026 fondamentale

In estate sarà dunque fondamentale per i nerazzurri agire d'anticipo e potenziare il reparto: serviranno almeno due innesti capaci di garantire quantità e qualità mentendo alta l’asticella. Non sarebbe una novità per l’Atalanta: basta pensare a quando, nel 2022, la Dea cedette Remo Freuler per puntare proprio su Ederson. Chiaro che i bergamaschi non dovranno mancare all’appuntamento per consegnare a Palladino una squadra sempre più competitiva.