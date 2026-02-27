Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche Gattuso

La partita giocata contro il Borussia Dortmund di due notti fa è l'ennesimo indizio: a Bergamo è nata un'altra stella. Lorenzo Bernasconi ha corso senza sosta, ha giocato di fino, ha vinto e ha compiuto un'impresa insieme ai suoi compagni di casa Atalanta. Il Borussia Dortmund a casa, "una notte che è di poco sotto Dublino", così ha detto il numero uno della Dea, Luca Percassi. E in questo c'è il lavoro di Raffaele Palladino, anche nella crescita e nell'esplosione di un ragazzo che adesso è sotto gli occhi di tutti come uno degli interpreti più interessanti nel ruolo del nostro pallone.

Ve ne avevamo già parlato all'inizio di questo mese di come l'Atalanta sia pronta a incontrare il suo entourage per parlare e discutere e definire il rinnovo di contratto. Il ds Tony D'Amico e l'agente Roberto De Fanti si vedranno e discuteranno di come blindare questo esterno che sta conquistando sempre più attenzioni a livello italiano e non solo. Non è un mistero che a gennaio proprio la Roma di Gian Piero Gasperini ci abbia fatto un pensiero, i giallorossi continuano a seguirlo ma ci sono anche società internazionali che lo stanno visionando. Per questo l'Atalanta vuole renderlo un perno del progetto presente e futuro.

Anche perché, con la stessa carta d'identità di Davide Bartesaghi, chissà che non possa giocarsi un posto già nel presente azzurro. Prende appunti Gennaro Gattuso, ct dell'Italia. Forse è presto in ottica play-off di marzo, è chiaro, ma l'esperienza che sta facendo Bernasconi in Champions League non sta passando inosservata agli occhi del commissario tecnico e di tutto il suo staff...