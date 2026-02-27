Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra

L'Atalanta che da dieci anni a questa parte spiega a tutti i club di Serie A come risultati sportivi ed economici possono andare avanti insieme di pari passo è società che oggi si ritrova con una delle rose col valore più alto dell'intero campionato italiano. Età media piuttosto bassa, tantissimi giocatori oggi in nazionale acquistati magari quando valevano molto meno e adesso anche l'Under 23. Una seconda squadra che sta iniziando a produrre i suoi primi concreti risultati. Ieri proprio su queste colonne abbiamo elogiato quanto fatto nell'ultimo anno con Lorenzo Bernasconi, laterale sinistro passato nel giro di un anno dalla sfida in Serie C contro l'Albinoleffe a quella in Champions League contro il Borussia Dortmund. Una crescita repentina figlia di scelte indovinate e di una filiera corta che ha permesso a Palladino di ritrovarsi in rosa una vera e propria freccia sulla corsia mancina. Un giocatore cresciuto nel settore giovanile della Cremonese e poi portato a Bergamo a 18 anni: due anni con la Primavera, altrettanti con l'Under 23 e poi la scorsa estate il passaggio in prima squadra.

Nato il 16 novembre 2003, Bernasconi sta vivendo la stagione della svolta attirando su di sé, inevitabilmente, le attenzioni dei grandi club. Già a gennaio diverse società si sono fatte avanti, qualche sondaggio è arrivato anche dalla Roma, ma la Dea non ha mai valutato la possibilità di prendere in considerazione una sua cessione. Anche perché si parlava di una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, una valutazione troppo bassa per quelle che possono essere le prospettive. Per ciò che può valere il laterale di Crema la prossima estate.

Già, perché ammesso e non concesso che l'Atalanta possa prendere in considerazione un suo addio tra qualche mese difficilmente si siederà attorno a un tavolo per offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Non male per un giocatore arrivato per pochi euro, per un giocatore fatta in casa. Bernasconi insomma vale già tantissimo, anche se comunque meno rispetto al valore che oggi viene attribuito all'altro esterno di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito al Cagliari: Marco Palestra. Nel caso del classe 2005 di Buccinasco il club bergamasco a gennaio chiedeva 50 milioni di euro e non chiederà di meno in estate. Anzi.

L'Atalanta insomma si ritrova con due esterni pagati poco o nulla e che oggi - già oggi - insieme valgono almeno un'ottantina di milioni grazie a una perfetta opera di valorizzazione per entrambi. Un'altra lezione da Bergamo per gli altri club di Serie A.