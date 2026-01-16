Atalanta, Hien: "Stagione un po' strana, con Palladino abbiamo alzato il livello"

Isak Hien, difensore centrale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Pisa: "E' stata una stagione un po' strana per ora, però abbiamo alzato il livello in queste ultime partite e dobbiamo continuare così. Palladino è arrivato con tanta fiducia in noi e tanta energia, è per quello che abbiamo alzato il livello".