Hien prima del Bayern: "L'Atalanta ha fatto buone partite contro le big, non mi preoccupo tanto"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Dea, parlando così del match di domani contro il Bayern Monaco: "Mi aspetto una partita dura, sicuramente difficile. Dovremo fare una gara perfetta per fare un buon risultato, ma abbiamo una squadra forte. Abbiamo dimostrato che abbiamo voglia e forza, sono sicuro che daremo il massimo".

Per il reparto difensivo sarà un altro test importante.

"Sì, dirà tanto. Un giocatore contro le squadre più forti del mondo può sempre crescere, è un'opportunità per dimostrare quello che non abbiamo dimostrato a Bergamo".

Il Bayern Monaco è probabilmente la più forte di Europa.

"Sicuramente loro sono tra le 3 più forti del mondo. In 2 anni all'Atalanta abbiamo fatto buone partite contro molte squadre forti, non mi preoccupo tanto, non abbiamo fatto abbastanza, ma faremo meglio domani".

I tifosi vi sostengono sempre. Che cosa vuole dire loro?

"Ti danno sempre un qualcosa in più per fare tutto quello che vogliamo fare, c'è sempre la felicità di averli al nostro fianco. Siamo contenti che arrivano in tanti".