Incredibile Milinkovic-Savic: para il 2° rigore di fila in Napoli-Como, il 6° degli ultimi 10

Una statistica pazzesca, da pararigori di altissimo livello: Vanja Milinkovic-Savic ha neutralizzato un altro rigore in Napoli-Como, stavolta ad Alvaro Morata, dopo quello parato a Camarda martedì scorso a Lecce. Ma il dato incredibile non è questo, bensì il seguente: degli ultimi dieci rigori che si è trovato a fronteggiare, l'ex Torino ne ha respinti ben sei.

