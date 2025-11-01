Südtirol, Castori: "Preso gol su un episodio che non voglio commentare. Beffa atroce"

Il Südtirol pareggia contro il Padova nell'undicesima giornata di Serie BKT e rimanda l’appuntamento con la vittoria. All’Euganeo sono proprio i bolzanini ad aprire le marcature con una bella rete di testa di Silvio Merkaj. Nel secondo tempo però il rigore di Bortolussi spegne i sogni di tre punti della squadra biancorossa. Al termine della sfida il tecnico Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo preso gol su calcio di rigore, abbiamo preso un tiro in porta e il pareggio è una beffa atroce. Adamonis non ha preso un tiro in porta e ci pareggiano su un episodio che non voglio giudicare. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, la mia squadra è stata super viva. Andiamo sempre a duemila all’ora, siamo una squadra con delle caratteristiche, ma abbiamo un’identità decisa. Non ci siamo mai sfaldati. A Venezia ci possono perdere tutti e non avevamo bisogno di compattarci perché siamo un gruppo pulito e noi sappiamo che cosa dobbiamo fare”.

Fonte: Padovagoal.it