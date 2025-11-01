Fiorentina-Lecce, i 24 convocati di Di Francesco: rientro per l'ex Sottil e per Pierret
Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la Fiorentina-Lecce, partita in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e valida per la 10^ giornata di Serie A.
Due rientri importanti per il tecnico leccese. A centrocampo torna a disposizione Pierret, ma soprattutto in attacco è da registrare il ritorno dell'ex Sottil (mai esploso del tutto a Firenze e in cerca di riscatto a Lecce dopo un'esperienza poco felice al Milan nella seconda parte della scorsa stagione). Di seguito l'elenco completo:
Portieri:
Falcone, Früchtl, Samooja
Difensori:
Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti:
Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala
Attaccanti:
Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Stulic