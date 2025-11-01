Hellas Verona-Inter, i convocati di Zanetti: è vera emergenza a centrocampo
TUTTO mercato WEB
Zanetti ha reso noti i convocati dell'Hellas Verona per la sfida all'Inter e come annunciato in conferenza dovrà fare a meno anche di Yellu Santiago. E' vera emergenza a centrocampo, visto che ieri è andato ko Serdar (si attendono esami strumentali) e Al-Musrati rientra la prossima settimana, anche se Akpa-Akpro ce la fa. Fuori dunque Unai Nunez, Yellu, Kastanos, Al-Musrati, Suslov e Oyegoke. Di seguito le scelte del
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Frese, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bella-Kotchap
Centrocampisti: Akpa Akpro, Bernede, Niasse, Gagliardini, Harroui
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile