Hellas Verona-Inter, i convocati di Zanetti: è vera emergenza a centrocampo

Zanetti ha reso noti i convocati dell'Hellas Verona per la sfida all'Inter e come annunciato in conferenza dovrà fare a meno anche di Yellu Santiago. E' vera emergenza a centrocampo, visto che ieri è andato ko Serdar (si attendono esami strumentali) e Al-Musrati rientra la prossima settimana, anche se Akpa-Akpro ce la fa. Fuori dunque Unai Nunez, Yellu, Kastanos, Al-Musrati, Suslov e Oyegoke. Di seguito le scelte del

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo

Difensori: Frese, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bella-Kotchap

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bernede, Niasse, Gagliardini, Harroui

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi