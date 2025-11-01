Como, subito una brutta notizia a Napoli: infortunio per Kempf dopo soli 6 minuti
Dopo appena sei minuti di gioco, arriva una brutta notizia per Cesc Fabregas e il Como, in campo al Maradona contro il Napoli. A causa di una distorsione alla caviglia l'allenatore spagnolo è costretto a sostituire Marc-Oliver Kempf. L'infortunio non sembra di poco conto, visto che il difensore lariano viene portato fuori a braccio. Al suo posto dentro Diego Carlos.
