Como, subito una brutta notizia a Napoli: infortunio per Kempf dopo soli 6 minuti

Dopo appena sei minuti di gioco, arriva una brutta notizia per Cesc Fabregas e il Como, in campo al Maradona contro il Napoli. A causa di una distorsione alla caviglia l'allenatore spagnolo è costretto a sostituire Marc-Oliver Kempf. L'infortunio non sembra di poco conto, visto che il difensore lariano viene portato fuori a braccio. Al suo posto dentro Diego Carlos.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Como a cura della redazione di TMW!