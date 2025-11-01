Udinese, Atta: "Pogba o Graveberch? Da francese dico Pogba"

Il centrocampista dell'Udinese, Arthur Atta, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta contro l'Atalanta.

Cosa c'è dietro quella foto di gruppo?

"Oggi abbiamo mostrato un buon spirito di squadra ed è per questo che abbiamo voluto fare la foto. Dobbiamo continuare così".

Dov'è che devi migliorare?

"Una volta fatti uno-due dribbling devo essere più chiaro".

Pobga o Gravenberch: a chi ti ispiri?

"Da francese dico Pobga, anche se mi piace anche Gravenberch".

Ti mancano i bonus al fantacalcio.

"Vero, ma oggi era più importante la vittoria, I gol arriveranno".