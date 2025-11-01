Modena-Juve Stabia, i convocati di Sottil: assente Gerli a centrocampo

Attraverso i propri canali ufficiali il Modena ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Andrea Sottil per la gara di domani contro la Juve Stabia per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Per la sfida ai campani il tecnico canarino perde Gerli a centrocampo rispetto al derby infrasettimanale contro la Reggiana.

Portieri: Bagheria, Chichizola, Pezzolato

Difensori: Adorni, Beyuku, Dellavalle, Nador, Nieling, Ponsi, Tonoli, Zampano

Centrocampisti: Magnino, Massolin, Pyythia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia

Attaccanti: Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi, Mendes

Sul match si è espresso il tecnico dei canarini nel corso della conferenza stampa della vigilia: "La Juve Stabia è una squadra che ha mantenuto quasi lo stesso organico dell’anno scorso e ha fatto la semifinale playoff. E’ un avversario di tutto rispetto, che ha perso una partita. La rispetteremo con umiltà, hanno una forte identità e sarà una bella sfida. Non entro nei fatti extra-calcio ma è un dato di fatto che nel turno infrasettimanale hanno giocato tutti tranne loro e secondo me non è normale, ma lo accettiamo e ci siamo preparati per fare la nostra prestazione".